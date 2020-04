A Milano record di controlli, 25 mila in

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Record di controlli ieri a Milano del rispetto delle prescrizioni contro il Coronavirus: sono state infatti 25003 le verifiche fatte in una giornata dalle forze dell'ordine.

Sono state 20.366 le persone controllate, 666 quelle multate e 4 quelle denunciate per non aver rispettato la quarantena ed essere usciti anche se positivi.

Sono invece state 4.637 le verifiche nelle attività commerciali. In questo caso sono stati denunciati 10 titolari.

