Nel Milanese 576 sanzionati a Pasquetta

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Sono state 9.148 le persone controllate nel giorno di Pasquetta a Milano e provincia e 576 sono state sanzionate in base al Decreto legge sulle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto la Prefettura.

Stando ai dati divulgati, non vi sono state persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 1.659 con un gestore denunciato. (ANSA)