impegno onlus milanese comunità Kenya

(ANSA) - TRIESTE, 14 APR - Nonostante le difficoltà dell'emergenza in Lombardia, la onlus milanese Amici di Ndugu Zangu che gestisce una comunità che assiste famiglie e bambini della Narrapu Community (Kenya), ha fornito all'ospedale locale tutte le Informazioni sul virus e la sua diffusione, così come indicato dalle raccomandazioni dell'Oms ed European Centre for Disease Prevention and Control. Ha inoltre acquistato i dispositivi di protezione individuale e di sanificazione necessari.L'iniziativa è stata avviata prima che venissero registrati i primi casi nel Paese e il governo kenyano adottasse misure restrittive contro la diffusione del virus. Il personale sanitario e quello didattico della Comunità hanno attuato attività di sensibilizzazione, la sanificazione dell'Ospedale e la dislocazione di presidi igienizzanti nei punti sensibili della Comunità. In Italia il Direttivo di Amici di Ndugu Zangu Onlus "sta donando uova e colombe agli Operatori Sanitari degli Ospedali Policlinico di Milano e di Desio e ad altre strutture"