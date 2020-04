Da Comune Milano mascherine a 3mila rider

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Il Comune di Milano distribuirà, a partire da oggi e nelle prossime giornate, gratuitamente ai rider della città i primi 1.000 kit di sicurezza contenenti 5 mascherine e 5 paia di guanti. L'obbiettivo è quello di dotare di protezioni tutti gli oltre 3 mila riders che sono stimati a Milano.

I rider, convocati a scaglioni, potranno ritirare il materiale presso lo "Sportello lavoro" di Viale Gabriele d'Annunzio dalle ore ‪9:30‬ ‪alle ore 17. ‬Per evitare qualsiasi assembramento, come spiega una nota del Comune, e procedere con una distribuzione ordinata, l'operazione è organizzata in ordine alfabetico con quantità giornaliere definite in accordo con le principali aziende di food delivery operanti in città, fino a raggiungere tutti i rider stimati in oltre 3 mila.

"Dopo diversi solleciti ad istituzioni e aziende per la mancata distribuzione delle protezioni necessarie per poter consegnare, e dopo scioperi ad oltranza e richieste di blocco del servizio, sono arrivati i kit promessi dal Comune di Milano, a disposizione dei primi 1000 fortunati riders", commenta Deliverance Milano, collettivo politico di precari e fattorini attivi nel delivery food, sottolineando che "molti punti delle nostre richieste restano inesauditi".

Mentre il ritiro del Kit fornito dal Comune è già possibile, "le compagnie del delivery che ad oggi si sono mosse con molta lentezza e profonda sufficienza, stanno finalmente provvedendo a spedire i kit a casa dei lavoratori o a distribuirli in alcuni ristoranti", prosegue Deliverance.

Nei kit distribuiti dal Comune i rider troveranno anche un volantino informativo in italiano, inglese, spagnolo e francese con le principali indicazioni per affrontare l'emergenza Covid-19: come usare correttamente i dispositivi di protezione individuale, inviti ad evitare assembramenti durante le attese sia presso i ristoranti di ritiro sia nei luoghi di ritrovo, il rispetto delle distanze minime con gli operatori e i clienti finali, non toccarsi naso e bocca. A distribuire il materiale saranno in modo volontario i dipendenti dell'assessorato.

