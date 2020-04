Coronavirus:21.067 morti,602 più di ieri

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sono 21.067 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 602, quando l'incremento era stato di 566. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile, che ha informato anche sul numero dei malati, che sono ora in tutto 104.291, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.363. Calano ancora, inoltre, i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri.

Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri.

Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare.