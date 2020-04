Ats ritarda tamponi,sindaco fa ordinanze

- PARABIAGO, 14 APR - L'Ats "non procede a fare i tamponi" velocemente sul personale di una rsa in crisi di personale per via dei contagi e allora il sindaco di Parabiago (Milano) emette un'ordinanza per avere dall'azienda sanitaria Città Metropolitana di Milano gli esami "entro il 15 aprile". E ne emette una seconda che ordina al laboratorio di analisi di un ospedale, a Legnano (Milano), di processare i tamponi che gli verranno consegnati.

"Alcuni Operatori sociosanitari e altro personale operante nella Rsa comunale 'Albergo del Nonno' di Parabiago, al termine del periodo di isolamento domiciliare precauzionale, necessitano di essere sottoposti a tampone prima di rientrare in servizio - afferma il primo cittadino, Raffaele Cucchi -. Ad oggi, l'Ats Città Metropolitana di Milano non ha ancora proceduto".

"Pertanto - si legge ancora - non avendo avuto ancora riscontro in merito all'urgenza dei tamponi faringei, il Sindaco ha emesso ordinanza (n.49 del 13 aprile 2020) nei confronti di Ats Città Metropolitana di Milano per ottenerli entro il 15.04.20" e "l'ordinanza n.48 che obbliga Asst Ovest Milanese e l'Uoc Laboratorio analisi presso l'Ospedale di Legnano, ad assicurare entro 48 ore" l'esito. "Si evidenzia inoltre che Ats fino ad oggi ha consegnato alla Rsa comunale, solo 15 tamponi sui 60 richiesti".