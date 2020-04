A Milano pochi negozi bebè aperti

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Sono una minoranza i negozi di abbigliamento per bambini che hanno deciso di alzare le serrande oggi a Milano, nonostante l'ordinanza regionale firmata sabato che ne permette la riapertura. E pochi sono stati i clienti. Gli store per i più piccoli sono gli unici autorizzati in Lombardia a riprendere le attività, mentre librerie e cartolerie restano chiuse.

Su tutto corso Buenos Aires, la più lunga arteria cittadina dello shopping, questo pomeriggio era aperto solo il punto vendita Brums. All'ingresso, rigorosamente una persona alla volta, gel disinfettante e guanti per chi non ne ha, e poi porta aperta per non far ristagnare l'aria. (ANSA).