Lombardia, 20mila test al giorno da 21/4

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Saranno effettuati 20.000 test sierologici al giorno, dal 21 aprile, cominciando dagli operatori sanitari e socio sanitari della Lombardia e dai cittadini che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi".

Lo comunica la Regione Lombardia in una nota.

I test, spiega la Regione in una nota, "ideati e testati dall'IRCCS pubblico San Matteo di Pavia, certificheranno l'immunità al virus e permetteranno di gestire in modo consapevole la cosiddetta fase 2". (ANSA).