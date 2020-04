Serra di marijuana in scantinato a Milano, 3 ai domiciliari

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Durante un giro di controllo per le vie di Milano la Polizia di Stato scopre una vera e propria piantagione di marijuana in uno scantinato alla periferia Nord della città e arresta i tre 'coltivatori' che finiscono ai domiciliari.

E' accaduto ieri sera verso le 22.30. Gli uomini di una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato mentre stavano passando vicino a una palazzina in via Abba, quartiere Dergano, sentono provenire dalle finestrelle che si affacciano sulla strada un odore inconfondibile Dopo essere entrati nell'edificio, nelle cantine trovano circa 500 piantine in un ampio locale dotato di impianti di irrigazione, illuminazione e areazione e tutto quanto serve per confezionare la droga.

Tre uomini, di età compresa tra 35 anni e i 27 sono finiti agli arresti domiciliari e domani verranno processati per direttissima con le regole imposte dall'emergenza Coronavirus.

(ANSA).