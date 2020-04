Sala, troviamo futuro, Milano risorgerà

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto messaggio video postato sulle sua pagine social ha voluto fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti coloro "che si prendono cura della città" che lavorano negli ospedali, nei centri di assistenza, nelle parrocchie e a tutti i cittadini.

"Il nostro modo comune di prendersi cura della città si chiama solidarietà. Certo è una Pasqua surreale - ha aggiunto nel video dove ha parlato con alle spalle il gonfalone della città di Milano che ritrae Sant'Ambrogio, il santo patrono della città -. Ma la Pasqua ha un senso profondo, è risurrezione e Milano risorgerà anche grazie alla protezione di Sant'Ambrogio".

"Viviamo questo periodo, ascoltiamo questo silenzio forzato ma necessario per trovare la traccia per il futuro. - ha concluso - Un futuro che vogliamo ma che possiamo meritarci.

Rilke dice 'Il futuro entra in noi prima che accada', Buona Pasqua". (ANSA).