Da studio design 'santini delle ore difficili'

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Il dottore ma non solo: la cassiera, lo spazzino, il fornaio, l'operaio e persino il giornalista. Sono i 'santini delle ore difficili', da scaricare su saloonmilano.org "per inviare un grazie alle persone che in questo momento ci stanno regalando molto di più del loro lavoro". Li ha creati lo studio Ghigos, che nel mese dove si sarebbe dovuto tenere il Salone del Mobile ha voluto portare avanti il suo impegno per un "design della gentilezza" con questa iniziativa pasquale del tutto gratuita.

L'idea è quella di "regalare 12 personaggi da celebrare in questi giorni difficili, 12 categorie che senza saperlo - spiega Davide Crippa - si sono trasformati nei "santi della porta accanto", per rubare la bella espressione a Papa Francesco".

"Tramite Repubblica del Design, il distretto dei creativi di Dergano-Lancetti-Bovisa, siamo stati coinvolti in Saloon Milano e ci hanno chiesto un lavoro afferente al design - racconta Crippa - Come capita spesso nei nostri progetti, tutto nasce da dialoghi generalmente (quasi) mai collegati allo svolgere del compito dato! Nello specifico parte dal mio racconto della giornata di mio cugino Luigi in rianimazione, Mirco Facchinelli risponde subito che anche il corriere che consegna i pacchi era abbastanza provato (e preoccupato) quando è arrivato a casa sua, Barbara Di Prete, con la sua solita dolcezza, osserva che sono i nuovi super eroi .... e come in una splendida Alchimia esclamiamo, insieme, bisognerebbe farli santi! Sono nati così i "santini delle ore difficili", un progetto delicato per ringraziare persone care (come il mio super cugino), amici (come Sara che fa la cassiera) o il povero corriere appena arrivato con un pacco di Amazon (che senza il caricatore addio connessione e isolamento definitivo)".