Bimba ringrazia cc per impegno anti-Covid, le donano uovo

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Ad appena 10 anni e immunodepressa per via di un delicato intervento chirurgico, una bimba scrive una mail di solidarietà e ringraziamento ai carabinieri per il loro impegno nell'emergenza Coronavirus, e loro contraccambiano donando un uovo di Pasqua sia alla piccola sia alla sorella maggiore.

Teatro del piccolo ma significativo gesto di riconoscenza di stamane è stata la stazione dell'Arma di Gorgonzola, in provincia di Milano. La ragazzina, rintracciata tramite i genitori, nei giorni scorsi aveva scritto ai militari la letterina alla quale hanno risposto regalando a lei e alla sorella un uovo di cioccolato. Per l'occasione la piccola ha consegnato ai cc un paio di disegni da lei realizzati e dedicati a loro. (ANSA).