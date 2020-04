Uiic e Coop Lombardia donano 'dpi' a cronisti

Mascherine, guanti e gel disinfettante per i giornalisti che tutti i giorni raccontano il virus e si trovano spesso in prima linea. E' l'iniziativa benefica promossa dal Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti grazie a Uniic (Unione Imprenditori Italia Cina) e Coop Lombardia.

"Oltre a medici, sanitari, forze del'ordine e volontari, e a tutte le altre categorie di lavoratori direttamente impegnati nell'emergenza Coronavirus - spiega Fabrizio Cassinelli, presidente del Gcl - non bisogna dimenticare quelli che tutti i giorni, relazionandosi a stretto contatto con questi, ci raccontano le storie della pandemia e ci informano su quanto accade. Anche nell'era del digitale, infatti, e più che mai ora dello smart working, qualcuno le notizie le deve trovare, e spesso a farlo sono i meno garantiti, freelance pagati quattro soldi e lasciati senza adeguate protezioni. Noi cerchiamo di colmare un piccolo vuoto in attesa che i dpi siano accessibili a prezzi normalizzati per tutti".

La distribuzione è già cominciata e avviene in più tranche proprio per evitare contatti eccessivi. L'appuntamento principale sarà, in vari orari, mercoledì 15 aprile davanti alla sede dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.