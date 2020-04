Milano, corona invece di festa Polizia

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Niente celebrazioni pubbliche, a Milano, quest'anno, per la Festa della Polizia, come in tutto il territorio nazionale, a causa dell'emergenza Coronavirus. La ricorrenza del 168° anniversario della Polizia di Stato è stata affidata a una breve cerimonia istituzionale che si è svolta in via Fatebenefratelli, dove il questore, Sergio Bracco, alla presenza del prefetto di Milano, Renato Saccone, ha deposto "una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività".

"Quest'anno - precisa una nota della Questura - in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19, l'anniversario è stato celebrato in forma simbolica, nel pieno rispetto delle misure di contenimento, per la salvaguardia della salute della comunità e di tutti i dipendenti". (ANSA)