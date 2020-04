Milano, 17mila controllati e 579 multe

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Le forze dell'ordine hanno controllato ieri a Milano quasi 17mila persone (16.937), nell'ambito dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle restrizioni per il Coronavirus. Attività rafforzata in questi giorni prima delle festività pasquali. Sono state inflitte, come comunica la Prefettura, 579 multe, una persona è stata denunciata per false dichiarazioni e altre due per violazione di una norma del testo unico sulle leggi sanitarie, che prevede come pena anche l'arresto fino a 18 mesi, perché hanno violato l'obbligo di quarantena, uscendo dall'abitazione.

Sono stati anche controllati 4.342 esercizi commerciali e otto titolari sono stati denunciati. (ANSA)