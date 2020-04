Lombardia, in calo morti e ricoveri

(ANSA) - MILANO, 10 APR - In Lombardia i casi positivi sono 56.048 con una crescita di 1.246, mentre ieri erano stati 1388.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 1.202, con un calo di 34, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.877 con un aumento di 81. Cala anche la crescita dei deceduti che sono con 10.238, con 216 morti mentre ieri erano 300. E' quanto ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, confermando che "il trend è in diminuzione".