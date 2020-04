F.Sala: 'Da Lombardia troppi spostamenti verso seconde case'

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Abbiamo preso alcuni comuni, non diremo quali, che si trovano sulle direttrici verso i luoghi di villeggiatura e la mobilità è più alta. Questo dato lo daremo alle prefetture, può essere un dato anomalo o può essere che qualcuno si sta recando nelle seconde case: non fatelo, Pasqua va fatta a casa": lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, Sala ha spiegato che la mobilità è "molto alta" a Varese (68%) e Lodi (67%) mentre Milano (35%) fa registrare "un buon dato". "I controlli sono aumentati, io stesso oggi sono stato oggetto di due posti di blocco e ben venga", ha concluso. (ANSA).