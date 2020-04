Delpini ad anziani in Rsa: 'Vi sono vicino'

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Vorrei arrivare in tutte le case di riposo, in tutte le Rsa, in tutti i luoghi dove sono ricoverati i nonni, i nonni della città, i nonni dei paesi" che a causa dell'emergenza Coronavirus stanno attraversando "mesi molto duri" senza "poter vedere le persone care" e con "la salute che vacilla. Vorrei arrivare da tutti voi per dirvi il mio augurio" di Buona Pasqua. E' il messaggio che l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inviato agli anziani ricoverati nelle case di riposo in un video pubblicato sul portale diocesano.

"Il personale si è dedicato con sacrificio e i familiari hanno sofferto di non sapere come state - ha detto Delpini - però io vorrei arrivare, almeno con questa voce, con questo volto per dire "vi sono vicino", per dire al personale, ai dirigenti, a tutta la struttura, a tutti gli ospiti che siamo in un momento difficile ma siamo insieme, siamo in un momento incerto ma abbiamo la certezza della presenza del Signore".

"Non ho le facce simpatiche dei vostri nipotini - ha concluso l'Arcivescovo - non ho la loro voce squillante però voglio bene a tutti voi, vi auguro buona Pasqua e vi benedico".