Contagi in lieve calo a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Contagi in calo a Milano soprattutto contando anche la provincia: sono 26 ,(ieri 440) per un totale di 12.748 mentre il focus sulla città dà una diminuzione meno netta con 127 nuovi casi rispetto ai 155 di ieri per un totale di 5106.

Stabili i dati delle due province più colpite: a Brescia 247 nuovi casi, ieri erano 213 (totali 10.369), a Bergamo 108 mentre ieri erano 112) (totali 10.151). Tra le altre province Como, una delle meno colpite fa registrare +81 casi (1686 totali) e continua a cresce anche Varese con 98 nuovi contagi (1589 totali). Cremona che è la quarta provincia più colpita dall'epidemia con 4562 casi fa registrare +73 su ieri. (ANSA).