Comune Milano, catalogo online su servizi

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Un catalogo online che riunisce tutti i servizi e i progetti, promossi da associazioni, start up, imprese, che possono aiutare a migliorare la vita dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus. A promuoverlo è stato il Comune di Milano e sono oltre 40 i servizi e i progetti censiti fino ad oggi: dai volontari di Bovisattiva al servizio dei più deboli del quartiere, agli informatici che aiutano gli anziani in difficoltà con telefono, PC e tablet; da "Ugo", la startup milanese che mette i propri operatori a disposizione delle persone che non possono uscire di casa, al Politecnico che aiuta le scuole che vogliono digitalizzarsi , fino alla spesa sospesa organizzata da Coldiretti, Campagna amica e Terranostra per le famiglie bisognose.

"E' un catalogo di iniziative di innovazione e collaborazione utili ai cittadini e alle imprese per rispondere alle molte necessità dell'emergenza, rimanendo in casa", ha commentato l'assessore alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e commercio Cristina Tajani.

Attraverso la pagina 'Milano Aiuta - Servizi e Progetti' tutte le organizzazioni pubbliche e private che stanno realizzando servizi e iniziative di particolare utilità possono segnalare al Comune la loro attività. (ANSA)