Movimenti al 40% in Lombardia

I movimenti in Lombardia di ieri sono in linea con le percentuali del giorno precedente cioè "costanti al 40%" e "la provincia che ha maggiore mobilità, che svetta in assoluto sulle altre è la provincia di Lodi, mentre quelle con meno mobilità sono Brescia e Milano". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, a SkyTg24.

"Stiamo controllando tutti i movimenti che avvengono nelle province, sia all'interno che dall'interno verso l'esterno e ora stratificheremo anche gli orari degli spostamenti nelle singole province, ad esempio stiamo studiando sempre di più il dato di mobilità delle 23, e passeremo anche nei capoluogo di provincia" ha aggiunto Sala ricordando che i dati saranno a disposizione delle Prefettura per capire dove intervenire maggiormente con i controlli e vedere se chi si sposta lo fa per motivi futili o essenziali. Per Sala la necessità è ancora quella "di stare in casa".