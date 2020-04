Lukaku: 'Ho pensato sempre e solo di andare all'Inter'

(ANSA) - MILANO, 09 APR - "Come va all'Inter? Le cose vanno molto bene. Quando ho avuto l'opportunità di venire in Italia, non ho mai pensato a nessun'altra squadra". Ancora una volta l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, durante un video in diretta sul profilo Instagram del club insieme ad Adriano, dichiara il proprio amore ai colori nerazzurri.

Un attaccamento che ha origini lontane: "La prima finale europea che ho visto è stata quella di Coppa Uefa nel 1998: che partita di Ronaldo... Ho sempre pensato: 'Se dovessi giocare in Italia, andrei all'Inter'. Per noi attaccanti è bello giocare nel campionato italiano. Bisogna un pochino ambientarsi all'inizio, perché è molto tattica".

Questi mesi all'Inter hanno visto Lukaku convincere tutti con ottime prestazioni: "Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto. Per me, dopo la situazione in Inghilterra, era molto importante stare in una squadra dove mi aiutassero molto. Qui si trova bene tutta la mia famiglia".

E a Lukaku arrivano i complimenti anche di Adriano: "Sei un grande giocatore, già lo sai. Adesso hai preso il mio posto, sono felice per te e anche per l'Inter. Spero tu faccia bene.

Milano è una città meravigliosa".

Ma la stima è reciproca, infatti Lukaku afferma: "Insieme avremmo fatto 70 gol. Guardavo le sue reti su YouTube". (ANSA).