In una Rsa a Milano, dove metà del personale è malato

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Un focolaio di Covid e solo la metà del personale per gestirlo. È nei numeri la drammatica situazione delle Rsa a Milano, in una delle quali la situazione si è aggravata di recente dopo due mesi senza infetti grazie a protocolli rigidissimi: "Di due strutture abbiamo in una il -50% del personale infermieristico, il -90% dei medici e il -50% degli assistenti Asa - spiega all'ANSA Antonino Manzo, direttore dell'Istituto Geriatrico Milanese, una nota struttura con quasi 300 pazienti che opera dal 1998 -. Ci sono rimasti due medici in una struttura e uno solo nell'altra, che lavorano in condizioni durissime dalla mattina alla sera senza pause. Può darsi che ci mandino un medico da fuori".

Mentre il personale sanitario si dedica alla complessa vestizione, dopo aver provato la temperatura, arriva l'ultimo rapporto: "Stiamo finendo gli occhiali protettivi, ne stiamo fabbricando noi con elastici e fogli di plastica trasparenti in attesa dei rifornimenti". (ANSA)