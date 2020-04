Coronavirus: a ospedale San Gerardo Monza corner pasquali

(ANSA) - MILANO, 09 APR - All'ospedale San Gerardo di Monza, o meglio all'ASST di Monza che comprende il San Gerardo, sono stati allestiti una serie di Corner pasquali, un minimo di normalità durante l''epidemia di Coronavirus che ha messo tutte le strutture a dura prova.

Gli angoli dedicati - che si trovano già nei reparti Covid, in pediatria e neuropsichiatria infantile, nel reparto Cardio Vascolare e all'ospedale di Desio - sono stati allestiti grazie all'iniziativa di alcuni amici: Gloria Bacchetta managing partner di SalesPeople, società di Head Hunting,, dalla pasticcera Lilla Amato e dall'architetto Chiara Castagnoli, insieme a Valeria Pellegrini, Gianluigi Galbiati. Insieme, in una sola settimana, hanno coinvolto diverse aziende hanno raccolto e distribuito la grande quantità di dolci .

"Ci siamo rivolti alle aziende locali - ha spiegato Bacchetta - che hanno subito accolto con entusiasmo l'idea di una donazione all'Ospedale San Gerardo, a cui siamo enormemente grati per il lavoro che il personale medico e infermieristico svolge in modo eccellente durante tutto l'anno e in particolare in questo momento di grande difficoltà, in cui l'abnegazione e il senso del dovere di tutti sono ammirevoli". (ANSA).