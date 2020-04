Buone abitudini alimentari anche a casa

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Con il coronavirus la nostra routine è cambiata, ma la nuova stagione è comunque un'ottima occasione per prendere nuove buone abitudini. E' quanto sostiene Ambra Morelli, dietista Andid. Uno dei primi consigli è "creare una 'zona personale' dove consumare il pasto" vicino a una finestra o un balcone: "ci consentirà anche di esporci alla luce solare e attivare la preziosa vitamina D'.

Morelli suggerisce "un mix di verdure fresche primaverili pescate nella tavolozza dei colori della natura: ravanelli, carote, finocchi per un aperitivo o per aromatizzare l'acqua, preziosa come sempre, e così stimolare a bere spesso".

Per la merenda "bisogno mantenere adeguati i nostri livelli di energia, e le mandorle sono uno snack intelligente per ricaricare le nostre giornate: ricche di magnesio, vitamina E, grassi buoni forniscono anche, come confermato da una recente ricerca dell'Università di Leeds , un'elevata sazietà". E' possibile "aggiungere alcuni pezzetti di cioccolato fondente per uno spuntino ricco e dolce".

Secondo la dietista è necessario fare "un po' di movimento al mattino, non passare direttamente dal letto al computer o a una conference call". Come? "Facendo stretching, un po' di yoga", oppure correndo sul posto o saltando con la corda.

Infine, Morelli consiglia di andare "a letto alla stessa ora ogni sera. Il sonno aiuta ad avere più energia per la giornata e a fare scelte alimentari migliori il giorno seguente". (ANSA).