Amazon sostiene il Banco Alimentare

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Amazon anche nell'emergenza Covid 19 è al fianco del Banco Alimentare della Lombardia con un contributo economico che sostiene i costi di raccolta e distribuzione di oltre 2 milioni di pasti a persone e famiglie con bambini in stato di bisogno sul territorio più colpito dalla pandemia. "Il dono di Amazon - afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia - conferma la sua attenzione al presente con uno sguardo rivolto proattivamente al futuro, rispondere all'emergenza di oggi guardando al contempo all'emergenza alimentare di domani con un gesto concreto di aiuto che inizia da ora". "Il nostro partner, Poste Italiane in un periodo difficile come questo ha accettato di fare uno sforzo aggiuntivo insieme a noi per consegnare cibo e generi alimentari dal nostro centro di distribuzione di Castel San Giovanni al magazzino del Banco Alimentare della Lombardia che si trova vicino Milano" ricorda Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es