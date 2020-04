Sala: 'Su Pat collaboriamo ma responsabilità Regione'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Sulla commissione per fare luce su quanto è avvenuto al Pio Albergo Trivulzio nell'emergenza Coronavirus, "collaboriamo con la Regione, è necessario fare luce sulla situazione, però sia chiaro che la sanità è di responsabilità della Regione perché se facciamo confusione su questo punto allora è chiaro che mettiamo i cittadini non in condizione di capire". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sua pagine social.

"Sul tema specifico, per evitare di usare parole sbagliate, il Pio Albergo Trivulzio è un'azienda di servizio alla persona e l'ente competente al suo controllo è l'Ats (l'ex Asl, ndr). Lo dice la legge regionale 1 del 2013 che sottolinea la competenza per la vigilanza e il controllo con riferimento alla qualità a appropriatezza delle prestazioni. - ha concluso - Quindi su questi principi e sapendo chi è responsabile di cosa si collabora, per capire non tanto e non solo quello che è successo ma per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici".