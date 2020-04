Pd: 'In Lombardia almeno 420mila contagiati'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Sarebbero almeno 420mila, secondo le stime più prudenti, i lombardi che hanno contratto il Covid-19, oltre 15 volte in più dei contagi effettivamente registrati". È quanto emerge da un'analisi nei comuni lombardi (per una copertura del 56% della popolazione) effettuata dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, docente alla Liuc di Castellanza (Varese), con la collaborazione di Massimo Cavallin.

"I dati sono importanti - commenta Astuti - perché permettono di impostare la strategia migliore. Il fatto che siano stati contagiati ragionevolmente almeno 420mila lombardi ci dice che il virus ha circolato molto, ma che non si può abbassare la guardia, soprattutto nei territori, come Milano o Varese, dove tanta parte della popolazione sembra non essere ancora entrata in contatto. E' positivo, invece, il fatto che a Lodi, dove si è partiti prima, già nella terza settimana di marzo si sia visto un decremento della mortalità, segno che le misure di contenimento funzionano". (ANSA).