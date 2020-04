Incidenti stradali: auto tampona ambulanza e si ribalta

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Una macchina ha tamponato violentemente un'ambulanza che stava trasportando due dializzati questa mattina alle 7 a Sesto San Giovanni. L'urto è stato così forte che la macchina si è cappottata finendo contro la serranda abbassata di un negozio.

Tre persone sono state portate in ospedale in condizioni non gravi, due a Niguarda e una al Cto. (ANSA).