Foroni: 'Mascherine in tutte le edicole'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Da questa mattina pressoché tutte le oltre 3.000 edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di quasi 200.000 pezzi, che vanno ad aggiungersi a 3,3 milioni in distribuzione a Comuni e farmacia".

Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni, invitando "gli edicolanti a dare la precedenza alle persone più fragili".

"Se tutto funzionerà a dovere, questo non resterà un esperimento isolato", ha concluso l'assessore. (ANSA).