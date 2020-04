Zapata "stop è duro, ma la salute è la priorità"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Sono a casa con la mia famiglia, preoccupato per questa situazione. Continua a morire gente, la nostra generazione non ha mai vissuto un'esperienza del genere e non sappiamo come affrontarla. Il calcio ora va messo da parte, la salute è la priorità di tutti". Bergamo è tra le città più colpite dal Covid-19 e l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata racconta a Sky Sport come sta vivendo queste settimane: "Quello che sto vivendo da quando sono arrivato all'Atalanta è speciale.

Spero di poter restare qui ancora per molto tempo, non ho mai avuto un periodo così in carriera".

Parola di chi è alla seconda stagione in nerazzurro e in 68 gare ufficiali con la Dea è a quota 40 reti ed ha conquistatolo storico traguardo in Champions: "Ora siamo nei quarti di finale, non è stato facile ma ce li siamo guadagnati con merito - spiega il centravanti colombiano - pensiamo di arrivare ancora più in alto e siamo molto positivi. Possiamo toglierci delle soddisfazioni". Intanto la preparazione atletica prosegue tra le mura di casa: "Non è facile vivere questo stop e mantenere una buona condizione, ma gli allenamenti che sto facendo a casa mi possono aiutare a non essere in difficoltà quando torneremo in campo. E spero che questo succeda il prima possibile".

"Il ritorno in campo lo immagino da tanto tempo - racconta - sono ottimista e penso che tutto questo passerà il prima possibile. Dobbiamo avere pazienza, restare a casa e ognuno tornerà alla vita normale". Con un'idea sulla ripresa: "Penso che il campionato debba ripartire quando si potrà giocare in sicurezza e si potrà essere insieme in sicurezza. Tutto deve ricominciare quando nessuno si sentirà a rischio uscendo di casa". (ANSA).