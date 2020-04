Fontana: 'Abbiamo test sierologico affidabile'

(ANSA) - MILANO, 07 APR - E' stato individuato al San Matteo di Pavia "un test sierologico molto affidabile che attraverso un prelievo di sangue consente di verificare chi ha sviluppato anticorpi. Entro due settimane dovremmo avere la certificazione CE dopodiché partiranno i test sulla popolazione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in conferenza stampa. Chi risulterà aver sviluppato gli anticorpi riceve così "una patente di immunità" ma questo test "consente anche di identificare le persone negative che dovranno per questo restare molto attente e mantenere le precauzioni per non ammalarsi".

Il direttore del San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi, ha poi spiegato che da più di un mese si stava sperimentando un test sierologico per identificare "chi abbia sviluppato gli anticorpi in grado di neutralizzare il virus impedendogli di replicarsi all'interno dell'ospite" E' un test, ha detto Venturi, che offre una certificazione con un grado di attendibilità molto elevato, intorno al 98%, per l'immunità" anche se, ha tenuto a chiarire, "non è certo per quanto tempo resista questa memoria nell'organismo". (ANSA).