Atalanta, giochi social 'per la quarantena'

(ANSA) - BERGAMO, 07 APR - Quiz sulla squadra del cuore, sfondi per pc e cellulari da scaricare coi beniamini delle domeniche e infine un "trova le differenze" da enigmisti provetti. L'Atalanta affida ai propri profili social gli strumenti a disposizione dei tifosi durante la settimana per "ripercorrere storia e numeri nerazzurri e passare del tempo con la propria squadra del cuore in questo difficile periodo di quarantena", come si legge sul sito ufficiale. Parola dunque ai canali del club su Instagram, Facebook e Twitter, con una raccomandazione: "Segnatevi tutti gli appuntamenti sul calendario e continuate a seguirci su tutti i nostri canali, a una condizione: bisogna farlo da casa". Oggi, martedì 7 aprile, alle 20, la terza puntata del Trivia Tuesday con 5 domande a tema atalantino "riguardanti le statistiche e il passato più o meno recente del club. Il focus di questa settimana sarà sulle campagne europee dell'Atalanta".

Mercoledì alle 15, invece, i wallpaper per "rendere il tuo telefono ancora più nerazzurro". Infine l'ultima arrivata tra le iniziative di intrattenimento, giovedì 9 alle 15: 'Spot the difference', per trovare le cinque differenze tra un'immagine "che richiama un particolare momento delle ultime stagioni e la sua copia inesatta", inaugurata col 3-0 sull'Everton del 14 settembre 2017 in Europa League. (ANSA).