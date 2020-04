Sala, Regione riveda chiusura mercati coperti

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiederà alla Regione Lombardia di rivedere l'obbligo di chiusura per i mercati comunali coperti della città.

"Stamattina purtroppo ho dovuto chiudere i mercati comunali coperti perché un nuovo regolamento di Regione Lombardia ci chiede di farlo. - ha spiegato nel consueto video sulle sue pagine social -. Ora, io rimango fedele al mio principio e cioè che le norme si applicano però chiederò a Regione di ripensarci perché oggettivamente i mercati comunali coperti, che sono importanti per tanta parte della nostra popolazione, hanno gli stessi sistemi e metodi di sicurezza dei supermercati. Ad esempio a tutti si controlla la febbre entrando. Cosa che mi conferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini che mi ha appena chiamato. Vedremo cosa succederà oggi".

