Milano, in strada da oggi 62 nuovi agent

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Sono entrati in servizio oggi i nuovi agenti della Polizia Locale che hanno appena concluso la formazione: si tratta di 47 uomini e 15 donne che da oggi affiancano colleghi più esperti nei controlli per il rispetto delle disposizioni in materia di emergenza Coronavirus. Lo ha reso noto Palazzo Marino.

I nuovi vigili opereranno in affiancamento a un collega graduato, in pattuglia con un autista e con dietro la macchina con a bordo gli 'anziani', quindi due per macchina, per evitare affollamento.I controlli stradali normalmente vengono effettuati con due vetture: la prima ferma e fa i controlli dei documenti, la seconda vigila. Oggi in centro, nelle piazze principali e e sui viali di scorrimento le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli.