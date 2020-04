Medici a Lombardia, gestione confusa Rsa

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Fra gli errori nella iniziale gestione in Lombardia dell'emergenza Coronavirus in Lombardia c'è stata "la gestione confusa della realtà delle RSA e dei centri diurni per anziani, che ha prodotto diffusione del contagio e un triste bilancio in termini di vite umane" secondo la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia che ha scritto una lettera all'assessore al Welfare Giulio Gallera.

I medici lamentano anche "la mancanza di dati sull'esatta diffusione dell'epidemia" e "l'incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio". (ANSA)