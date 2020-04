Coronavirus: Fondazione De Gasperis,mascherine a Niguarda

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La Fondazione Angelo De Gasperis, sostenitrice del Cardiocenter dell'ospedale Niguarda di Milano e presieduta da Benito Benedini, per l'emergenza coronavirus ha acquistato 10.000 mascherine Ffp2-Ffp3 e 600 tute protettive riutilizzabili, che saranno consegnate la prossima settimana al nosocomio, per un importo complessivo di 60.000 euro. Ha inoltre lanciato una raccolta fondi online per le terapie intensive del dipartimento Ucict-Sar3.

Al momento - spiega la Fondazione in una nota - sono stati raccolti quasi 30 mila euro e si punta ad arrivare a 85.000. Per donare si può andare sul sito: (https://www.degasperis.it/vuoi_aiutarci/donazione_online.html?pr rogetto=Emergenza%20Covid-19). I fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione (mascherine, occhiali, guanti, camici, ecc.) per lo staff medico e attrezzature per il reparto di terapia intensiva. (ANSA).