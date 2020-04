Coronavirus: al via l'ospedale Covid alla Fiera di Milano, entrata la prima ambulanza

E' cominciata questa mattina l'operatività nella nuova struttura sanitaria creata nei padiglioni della Fiera di Milano per affrontare l'emergenza Coronavirus. All'ingresso a medici, infermieri e operatori è stata presa la temperatura. E' arrivata in mattinata la prima ambulanza dell'ospedale che è gestito dal Policlinico di Milano.

"Da qui a 15 giorni occuperemo i 53 posti che abbiamo preparato nei primi moduli. Nel frattempo si stanno realizzando quelli al piano terra, che vedremo se destinare in parte alla terapia intensiva e in parte ad altri bisogni che abbiamo", ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, questa mattina in collegamento con Agorà, parlando dell'ospedale allestito all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano e destinato ai pazienti Covid.