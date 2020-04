Lombardia distribuirà 3 milioni di mascherine

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Vi anticipo che la Protezione Civile Lombardia sta distribuendo per il territorio 3 milioni di mascherine, da domani gratuite e accessibili ai punti di distribuzione": così ha scritto in un messaggio sui social il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ieri ha firmato un'ordinanza con cui si rendono obbligatorie le mascherine, o comunque protezioni su naso e bocca quando si esce di casa in regione.

"Le farmacie non daranno le mascherine a chiunque": ha poi chiarito in diretta facebook l'assessore lombardo Pietro Foroni, spiegando che "la mascherina sarà data a chi ne è privo o a determinate categorie di persone fragili che magari il farmacista conosce, ne va anche della responsabilità delle persone".

In pratica "chi non ne ha bisogno non la prende, non è un gadget, è per utilità pubblica". La finalità lombarda è "aiutare le persone che sono in difficoltà nel recuperarle". Sta poi al "senso di responsabilità delle persone dire 'non la prendo perché non ne ho bisogno". (ANSA).