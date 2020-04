Gallera, Milano non ci fa stare tranquilli

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Mentre rimane costante la curva dei contagi nelle altre province lombarde, i dati di Milano "non ci fanno stare tranquilli" dice l'assessore Giulio Gallera, spiegando che a Milano città solo ieri ci sono stati 171 nuovi positivi, arrivati così a 4533, mentre considerando la città metropolitana i contagiati sono 11230, 411 più di ieri.

"Non siamo riusciti a dare un indirizzo a questa linea" aggiunge Gallera, mostrando una slide in cui si vede che la curva dei contagi a Brescia e Bergamo si è sostanzialmente stabilizzata mentre a Milano continua a salire. A Bergamo i contagiati sono 9712 (+124), a Brescia 9340 (+160), a Lodi 2255 (+17). a Como 1384 (+65), a Cremona 4233 (+79), in Monza Brianza sono cresciuti di 11. (ANSA).