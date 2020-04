Professore ucciso: arrestato dipendente

(ANSA) - BERGAMO, 4 APR - Questa mattina i carabinieri di Bergamo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo per l'omicidio di Cosimo Errico, il professore di 58 anni ucciso con numerose coltellate il 3 ottobre 2018 e il cui corpo era stato trovato dal figlio semicarbonizzato a Entratico. Le indagini del nucleo investigativo hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Pal Surinder, cittadino indiano di 58 anni residente a Casazza, indagato per omicidio e distruzione di cadavere, dipendente della 'Cascina dei Fiori', struttura teatro dell'omicidio che la vittima gestiva come fattoria didattica. (ANSA)