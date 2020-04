Milano: 12.513 controllati, 339 multati

- MILANO, 04 APR - Sono 12.513 le persone state controllate il 3 marzo a Milano e in provincia dalle forze dell'ordine, per verificare il rispetto dei decreti sull'emergenza Coronavirus.

Lo ha comunicato la Prefettura. Di queste 339 sono state sanzionate con una multa, viene spiegato in una nota, e sono stati controllati 4.325 esercizi commerciali con 15 denunce. Per un totale generale di 16.838 controlli.