I dati nelle province, a Milano 428 nuovi contagiati

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Crescono ma a ritmi sempre più contenuti i dati dei contagi nelle province lombarde, con Milano prima per numero di covid positivi con 10.819 contagiati, 428 più di ieri. In città, in particolare, sono cresciute di 178 le persone risultate positive, arrivate così a 4.362.

A Bergamo i positivi sono 9.588, in crescita di 273, a Brescia 9.189 (+166), a Como 1.319 (+63), a Cremona 4.154 (+57), a Lecco 2238 (+24), in Monza Brianza 2.935 (+161), a Mantova 1.981 (+97), a Pavia 2.499 (+168), a Varese 1.148 (+63). "Ormai sono numeri molto bassi" il commento dell'assessore lombardo Giulio Gallera. (ANSA).