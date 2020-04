Su Fb Crals Scala fa allenamento 'sinfonico'

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Primo addominali, accompagnati dalla Quarta di Mahler, secondo Tabata con Le baiser de la fée di Igor' Stravinskij: il teatro alla Scala propone online una serie di allenamenti per tenersi in forma anche a casa, o meglio a farlo è l'associazione sportiva dilettantistica AtletiCrals2-Teatro alla Scala, che è aperta non solo ai lavoratori del Piermarini.

Per ogni giorno della settimana sulla pagina Facebook dell'Atleticrals2 c'è un video con una serie di esercizi 'a tema' e dei suggerimenti di ascolto. "Per rimanere connessi con il nostro amato teatro - hanno spiegato in un post -, abbiamo pensato di segnalarvi per ogni seduta un percorso sinfonico, ispirato alla stagione in corso della Scala, per accompagnare il post esecuzione dei diversi esercizi". Dopo addominali, allenamento a intervalli Tabata ci sono anche Gag (gambe/addominali/glutei), pettorale e braccia o stretching, il tutto accompagnato da autori come Beethoven e Bruckner. (ANSA).