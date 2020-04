In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

"Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perchè rispetto le distanze. E' importante indossarla se non si rispettano le distanze", ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, durante la quotidiana conferenza stampa