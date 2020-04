A Milano 180 vigili in più per controlli

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Da lunedì a Milano ci saranno 180 agenti in più della Polizia locale per controllare il rispetto delle norme anti contagio, di cui 64 nuove reclute. Per svolgere il pattugliamento, da lunedì saranno dunque circa 640 gli agenti sul territorio, per oltre 300 pattuglie, Altre 650 sono poi le persone che da ufficio gestiscono servizi come la centrale operativa, le operazioni di Polizia Giudiziaria, il controllo delle quarantene e il supporto alle pattuglie, e circa 700 gli agenti in smart working che garantiscono la prosecuzione di tutti i servizi al cittadino.

Gli agenti controllano il rispetto delle prescrizioni con particolare attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali ed esercizi pubblici aperti, rispetto delle chiusure e dei divieti, parchi e giardini, rispetto di quarantene e isolamenti. (ANSA).