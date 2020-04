Sala: 'I conti del Comune saranno un disastro'

(ANSA) - MILANO, 3 APR - I conti del Comune di Milano "per quest'anno saranno un disastro, lo potete immaginare". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle pagine social.

"Perderemo i copiosissimi dividendi che ci arrivavano da Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, immaginate l'impatto sulla tassa di soggiorno del crollo del turismo, oppure i nostri servizi, - ha aggiunto - oggi i passeggeri di Atm sono calati del 94% ma abbiamo ridotto il servizio solo del 30% perché vogliamo che chi è obbligato a prendere un mezzo possa stare lontano da un altro passeggero".

In tutti "noi si affiancano alle preoccupazioni per la salute quelle per le nostre tasche, così va per una famiglia o per un'impresa e anche per il Comune - ha concluso -. Non vi dico queste cose per buttare su di voi queste preoccupazioni ma per confermarvi che, nonostante questo, noi stiamo solo intensificando il nostro livello di intervento sui bisogni della città". (ANSA)