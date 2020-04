In Lombardia i dati migliorano ma superati gli 8mila morti

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Sono stati superati gli ottomila morti a causa del coronavirus in Lombardia: lo si ricava dai dati forniti dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, nella quotidiana diretta Facebook. I decessi comunicati oggi sono stati 351, per un totale di 8.311, mentre i positivi sono aumentati di 1.455 persone per un totale di 47.520. I ricoveri in terapia intensiva registrano un saldo netto di 30 persone in più. I ricoveri non in terapia intensiva sono aumentati di 40 unità per un totale di 11.802. "Sono dati positivi - ha detto Gallera - ma non bisogna allentare la stretta". (ANSA).