Fontana: 'Misure fino all'1 maggio? Credo che sarà così'

(ANSA) - MILANO, 3 APR - "Io non entro nel merito di queste scelte perché mi affido agli scienziati che ne sanno più di me.

Mi riferisco a quello che dirà l'Istituto superiore di sanità e ai nostri epidemiologi ma è probabile che sarà così perché lo sento dire anche io da più parti". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le parole del Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, secondo cui le persone dovranno rimanere in casa fino al primo maggio. (ANSA)