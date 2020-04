Ex n.1 Yonghong Li contro Elliott, Milan merita di meglio

(ANSA) - MILANO, 03 APR - L'ex presidente del Milan, Yonghong Li, si scaglia contro il fondo Elliott che nel luglio 2018 ha ereditato il club rossonero dal misterioso uomo d'affari cinese, non più in grado di sostenerne le spese di gestione. "Perché - si domanda Yonghong Li, commentando su Twitter una notizia secondo cui la famiglia Singer non ha intenzione di vendere il club in tempi brevi - ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a interessarsi alla squadra? Questa cosa non è buona. La squadra andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all'esperienza di Singer: il club merita di meglio". (ANSA).